Intendanten-Gehälter offengelegt: Tom Buhrow auch 2024 Top-Verdiener in der ARD

Tom Buhrow, Intendant des WDR, lag 2024 erneut an der Spitze der ARD-Gehälter. Auch bei anderen Sendern blieben die Bezüge der Intendanten auf hohem Niveau.

Der bis Ende 2024 an der Senderspitze stehende WDR-Intendant Tom Buhrow war mit einer Grundvergütung von 427.900 Euro im vergangenen Jahr wieder der Top-Verdiener unter dem Spitzenpersonal der ARD. Das geht aus einer Tabelle hervor, die der Senderverbund im Internet veröffentlicht hat. 2023 waren es noch 413.000 Euro im Jahr. Die Tabelle zeigt die Höhe der Grundvergütungen für die neun Intendantinnen und Intendanten. Auf dem zweiten Platz landete demnach SWR-Intendant Kai Gniffke mit 392.530 Euro, das war so viel wie im Vorjahr 2023.

Die derzeitige WDR-Intendantin Katrin Vernau erhält eine jährliche Vergütung von 348.000 Euro. Vernau ist seit Beginn dieses Jahres Nachfolgerin von Buhrow.

Die Grundvergütung stellt nur einen Teil der Bezüge der Intendantinnen und Intendanten dar. Hinzu kommen Sachbezüge und zusätzliche Leistungen für Tätigkeiten bei Tochterfirmen der Sender oder der ARD.

Was die Intendantinnen und Intendanten der ARD 2024 verdienten

Die Tabelle wurde am 6. Oktober online gestellt. Auf dem dritten Rang steht dort der bis Ende August des laufenden Jahres amtierende NDR-Intendant Joachim Knuth mit einem Gehalt von 360.371 Euro im Jahr (2023: 356.178 Euro). Neuer Intendant ist seit September Hendrik Lünenborg. BR-Intendantin Katja Wildermuth erhielt 340.267, genauso viel wie 2023. Yvette Gerner, Chefin von Radio Bremen, bekam 284.536 Euro (2023: 281.347 Euro). Bei HR-Intendant Florian Hager waren es wie im Jahr zuvor 255.000 Euro, auch bei SR-Intendant Martin Grasmück blieb es im Vergleich zum Vorjahr bei 245.000 Euro.

Ralf Ludwig, der seit November 2023 den MDR leitet, erhielt 2024 280.750 Euro Jahresgehalt. RBB-Intendantin Ulrike Demmer, die am 1. September 2023 die Leitung übernahm, bekam 220.000 Euro.

Ebenfalls genannt wird in der Liste das Gehalt des Intendanten der Deutschen Welle (DW), Peter Limbourg, der Ende September ausgeschieden ist. Dieses belief sich 2024 auf 290.000 Euro und blieb damit unverändert zum Vorjahr. Die DW ist Mitglied der ARD, wird aber aus Steuermitteln des Bundes finanziert.