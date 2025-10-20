Intendanten-Gehälter offengelegt: Tom Buhrow auch 2024 Top-Verdiener in der ARD

Tom Buhrow, Intendant des WDR, lag 2024 erneut an der Spitze der ARD-Gehälter. Auch bei anderen Sendern blieben die Bezüge der Intendanten auf hohem Niveau.
Der bis Ende 2024 an der Senderspitze stehende WDR-Intendant Tom Buhrow war mit einer Grundvergütung von 427.900 Euro im vergangenen Jahr wieder der Top-Verdiener unter dem Spitzenpersonal der ARD. Das geht aus einer Tabelle hervor, die der Senderverbund im Internet veröffentlicht hat. 2023 waren es noch 413.000 Euro im Jahr. Die Tabelle zeigt die Höhe der Grundvergütungen für die neun Intendantinnen und Intendanten. Auf dem zweiten Platz landete demnach SWR-Intendant Kai Gniffke mit 392.530 Euro, das war so viel wie im Vorjahr 2023.