8 Luftaufnahme von Baden-Württembergs größter Hausausstellung in Fellbach. Foto: AE&G Fellbach

Ein eigenes Haus zu bauen, ist ein großes Unterfangen. Wünsche, Vorstellungen und Umsetzbarkeit treffen aufeinander. Angehende Bauherren können sich in Fellbach nahe Stuttgart bei Baden-Württembergs größter Fertighausausstellung informieren und Inspirationen holen.















Ob geräumiges Einfamilienhaus mit traditionellem Satteldach, extravagantes Designerhaus in Bauhaus-Architektur, ob KfW-Effizienzhaus oder gar Plusenergie-Haus – die Musterhäuser in Fellbach präsentieren sich in allen Größen, Varianten und Preisklassen. Nicht nur die tatsächliche Beschaffen¬heit der eingebauten Materialien, architektonische Details und smarte Haustechnik können direkt unter die Lupe genommen werden; modernste Küchen und Bäder sowie liebevoll eingerichtete und dekorierte Wohn-, Kinder- und Schlafzimmer sorgen für jede Menge Inspiration und geben einen detaillierten Vorgeschmack auf das spätere Wohngefühl.

Die Hausausstellung als einmalige Informationsplattform

Viele Besucher schwärmen beim Rundgang durch die komplett eingerichteten Häuser: „Es ist, als könnte man sofort einziehen.“ Doch meistens gibt es noch Änderungsvorschläge: das Traumhaus sollte ein bisschen größer und mit einem offenen Wohn- und Essbereich ausgestattet sein, die Kinder wünschen sich vielleicht ein eigenes Bad, die Eltern ein Ankleidezimmer. Ein Balkon und eine große Terrasse dürfen auch nicht fehlen? Kein Problem, denn die Häuser werden ganz nach den Wünschen der Kunden gestaltet.

Der Individualität sind im Fertigbau keine Grenzen gesetzt. Und das Angebot geht schon lange über das „typische“ Einfamilienhaus hinaus: Aufstockungen und Anbauten – in gewachsenen Wohngebieten eine zunehmend genutzte Möglichkeit der Wohnraumvergrößerung – ist durch die industrielle Vorfertigung der Holzfertighäuser schnell realisierbar. Auch so genannte Tiny-Häuser und die innovative Bauweise mit Raummodulen, die einige Fertighaushersteller anbieten, ebenso wie Mehrgenerationenhäuser werden zunehmend nachgefragt.

Offenes Ohr: Bauberater unterstützen vor Ort

Für Fragen jeglicher Art und Detailinformationen zur Bauweise oder technischen Einzelheiten stehen in jedem Musterhaus Bauberater mit Rat und Tat zur Seite. Um sich außerdem der Seriosität der Fertigbauunternehmen zu versichern, kann man sich Referenzadressen und bei Interesse auch einen Termin zur Besichtigung des Herstellerwerkes, das sich in der Regel am Stammsitz des Unternehmens befindet, geben lassen.

Aktuelle Fertighausarchitektur, die überzeugt

Obwohl die Ausstellung in Fellbach im vergangenen Jahr bereits ihr 50-jähriges Bestehen gefeiert hat, ist das Hausangebot top aktuell und macht einen Ausstellungsbesuch für Bauinteressenten nach wie vor und immer wieder attraktiv.

In den letzten drei Jahren wurden insgesamt über 20 neue Häuser eröffnet. Wenn man so will, ist Fellbach die modernste Musterhausausstellung mit einer breiten Vielfalt an Baustilen, Hausgrößen und Herstellerfirmen.

Info: Die Fertighausausstellung in Fellbach ist mittwochs bis sonntags von 11 bis 18 Uhr geöffnet, Montag und Dienstag ist das Gelände geschlossen. Höhenstraße 21, 70736 Fellbach, Telefon: 0711 / 52 04 94 26, Fax: 0711 / 52 64 72. Eintritt für Erwachsene drei Euro und für Kinder sowie Studenten und Schwerbehinderte 1,50 Euro.

Der Ausstellungskatalog mit Fotos der Häuser ist kostenlos an der Kasse erhältlich. Alle wichtigen Informationen zum Ausstellungsbesuch gibt es auf der Webseite des Veranstalters.