Intelligent und mutig: Maggie Gyllenhaal leitet Jury beim Filmfest von Venedig

Die 83. Filmfestspiele von Venedig bekommen eine prominente Jurychefin: Maggie Gyllenhaal übernimmt den Vorsitz und tritt damit in die Fußstapfen von anderen großen Namen wie Cate Blanchett und Isabelle Huppert. Festivalleiter Alberto Barbera lobte den Weg der US-Amerikanerin in höchsten Tönen.
Die Schauspielerin und Regisseurin Maggie Gyllenhaal (48) führt in diesem Jahr die Jury der Filmfestspiele von Venedig an. Die 83. Ausgabe des Festivals findet vom 2. bis zum 12. September am Lido statt. Die Entscheidung fiel im Verwaltungsrat auf Empfehlung von Festivaldirektor Alberto Barbera, wie die Biennale in einer Pressemitteilung enthüllte.