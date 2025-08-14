Integrationserfolg und Ernüchterung: Zehn Jahre Wir schaffen das: TV-Doku zieht spannendes Fazit

Vor zehn Jahren sagte Angela Merkel den berühmten Satz "Wir schaffen das". In einer TV-Doku zieht Sarah Tacke nun Bilanz. Im Interview dazu spricht sie über berührende Begegnungen und offene Probleme.
Im Sommer 2015 kamen Tausende Geflüchtete nach Deutschland und wurden vielerorts mit offenen Armen empfangen. Aus der anfänglichen Euphorie entwickelte sich jedoch bald eine Zerreißprobe für Staat und Gesellschaft. Am 31. August 2015 prägte die damalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (71) den historischen Satz: "Wir schaffen das." Zehn Jahre später zieht ZDF-Journalistin Sarah Tacke in der "Am Puls"-Dokumentation "Flucht und Krise: 10 Jahre 'Wir schaffen das'" Bilanz. Dafür wertete sie Statistiken aus und reiste monatelang quer durchs Land, um Geflüchtete zu treffen, Helfer zu interviewen und an konfliktreichen Orten zu recherchieren. Im Gespräch mit spot on news erzählt Tacke, was sie überrascht hat, wo Integration gelungen ist - und warum sie glaubt, dass ehrliche Debatten heute wichtiger sind denn je. Der Film wird am 14. August um 22:15 Uhr im ZDF gezeigt und ist in der Mediathek verfügbar.