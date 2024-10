Integrationsdebatte Landkreis Ludwigsburg: Migration: Wir sägen am Ast, auf dem wir sitzen

Migration: Wir sägen am Ast, auf dem wir sitzen

1 Immer mehr Geflüchtete fühlen sich nicht willkommen und sogar unsicher. Foto: dpa/Marcus Brandt

Die Stimmung gegenüber Geflüchteten wird feindseliger – auch im Kreis Ludwigsburg. Genau das verschlimmert aber die Situation, verhindert Integration und schürt Hass.











Die Stimmung in der Gesellschaft gegenüber Schutzsuchenden kühlt weiter ab, neueste Zahlen des BWTrends beschreiben die Zuwanderungsskepsis. Gut die Hälfte der Bevölkerung im Südwesten ist in Sorge über die Zahl der eingewanderten Flüchtlinge. Das sind 14 Prozentpunkte mehr als bei der Umfrage im März 2016. Eine wachsende Zahl an Menschen ist zudem der Auffassung, dass für Flüchtlinge mehr getan wird als für die einheimische Bevölkerung (58 Prozent). Nur noch ein gutes Drittel empfindet Flüchtlinge als Bereicherung, minus 21 Prozentpunkte im Vergleich zu 2016.