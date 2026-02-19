Der indische Nationalsport soll in Hausen einziehen,. Unterstützer gibt es dafür bisher reichlich. Doch Geld gibt es noch keins.
Am Rande des Weil der Städter Ortsteils Hausen läuft Chandramohan Dhanasekaran über einem matschigen Rasen. Beim Gehen muss der gebürtige Inder den braunen Erdhügeln ausweichen, die Maulwürfe hier gegraben haben. Sein Weg führt vorbei an rostigen Toren und überwachsenen Plastiksitzen. Eigentlich gehört das Gelände gehört dem TSV Hausen. Sport gemacht wird hier aber kaum mehr.