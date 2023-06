1 2023 soll auf dieser Bönnigheimer Wiese ein Neubau stehen. Manuela Schmidt, Stefanie Feile und Jochen Türk schauen sich die Pläne dafür an. Foto: Simon Granville

Die Theo-Lorch-Werkstätten arbeiten für kleine Handwerksbetriebe genauso wie für Global Player. In Bönnigheim entsteht ein Arbeits- und Betreuungs-Standort für Menschen mit Behinderung. Nicht nur für sie ist der Neubau gedacht.









Bönnigheim - Stefanie Feile und Manuela Schmidt stehen auf dem Bönnigheimer Bauplatz und inspizieren Pläne mit dem Teamleiter Jochen Türk vom Bietigheimer Standort der Theo-Lorch-Werkstätten. Noch sind die Skizzen Zukunftsmusik, aber in zwei Jahren schon soll im Neubau das Leben pulsieren. Gut möglich, dass die beiden Frauen, die derzeit in Bietigheim Einhandschraubzwingen und dazugehörige Verpackungen fertigen, dann künftig in Bönnigheim arbeiten werden. Anknüpfungspunkte gibt es: „Mein Papa war Polizist in Bönnigheim“, erzählt Manuela Schmidt. Und Stefanie Feile kommt aus der Nachbargemeinde Erligheim.