Breites Lachen, ein sympathischer Kerl, der seinen Platz in Deutschland gefunden hat: Das ist Emran Safi heute. So darf man ihn gerne kennenlernen. Über das Leben, das er vor mehr als sechs Jahren hinter sich gelassen hat, will der 24-Jährige nicht sprechen. „Können wir das einfach weglassen?“, fragt er in fast perfektem Deutsch. Und setzt nach: „Meine Familie lebt noch in Afghanistan.“ Und: „Ich bin der Einzige der Familie, der geflohen ist.“