Integration im Remstal: „Wir sind wie eine große Familie“ – im Weingut Kuhnle wird Integration gelebt

Das Weingut Kuhnle in Weinstadt-Strümpfelbach zeigt, wie Integration ganz praktisch funktioniert – mit Menschen, die einst um ihr Bleiberecht bangen mussten.
Werner Kuhnle ist kein Mann der langen Reden. Wenn ihn ein Schicksal berührt, handelt er. So auch, als er von der drohenden Abschiebung einer kasachischen Mutter im Landkreis Heilbronn erfuhr – sieben Kinder, bestens integriert, doch von der Bürokratie überrollt. Die Geschichte weckte Erinnerungen. Erinnerungen an Kämpfe um Aufenthaltstitel, an Nächte mit Anträgen, an Sorgen um Menschen, die längst Teil seiner Familie geworden sind.