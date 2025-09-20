Instrument aus Sindelfingen: Ed Sheeran-Piano verkauft – wo das signierte Klavier jetzt steht

Ed Sheeran wurde bei seinem Stuttgarter Spontankonzert im Juni auf einem Klavier von Piano Hölzle aus Sindelfingen begleitet. Jetzt hat das Instrument eine neue Heimat.
Einmal auf einem Piano spielen, das der Weltstar Ed Sheeran signiert hat – das ist seit Montag in der Sindelfinger Schule für Musik, Theater und Tanz (SMTT) möglich. Denn hier steht nun das Piano, das beim Spontankonzert des Sängers vor der Stuttgarter Oper im Juni zum Einsatz kam. Damals begleitete der Musiker Emilio Piano den Weltstar auf dem Klavier, nach dem Konzert unterzeichneten beide Künstler auf dem Instrument. Gestellt hatte das Klavier Piano Hölzle aus Sindelfingen. Das signierte Piano stand zum Verkauf und hat jetzt seine neue Heimat in der SMTT gefunden.