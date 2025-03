Institution in der Marbacher Altstadt: Foto Beran: Geschäftsaufgabe nach 42 Jahren

1 Siggi Beran (vorne) und Bernd Bretzler sagen ade. Foto: Werner Kuhnle

Die Fotoboutique Beran in Marbach schließt. Der Laden, sein Inhaber Siggi Beran und sein Mitarbeiter Bernd Bretzler waren eine Institution. Wie geht es nun weiter?











Link kopiert



Das waren noch Zeiten – als man mit dem vollen Film zum Fotoladen ging und tags darauf die fertigen Abzüge abholen konnte. Lang ist’s her. Doch nur weil sich Dinge geändert haben, hat Siggi Beran sein Geschäft in Marbach noch lange nicht zu gemacht. Aber jetzt ist es soweit. Mitte April ist Schluss. Die Fotoboutique Beran mitten in der Altstadt schließt – nach 42 Jahren.