Instant Payments: Visa will sekundenschnelles Bezahlen sicherer machen

Frankfurt/Main - Der Kreditkartenanbieter Visa will Banken in Deutschland dabei helfen, möglichen Betrug bei sekundenschnellen Überweisungen zu erkennen. "Wir investieren in den Schutz des deutschen Zahlungsverkehrs und machen unsere KI-gestützte Betrugsprävention auch für Echtzeitüberweisungen zugänglich", kündigte Visa-Zentraleuropa-Chef Albrecht Kiel in Frankfurt an. Bis Ende 2025 soll das Angebot für Banken hierzulande verfügbar sein.