Die Geldinstitute müssen künftig ihren Kunden den Geldversand binnen Sekunden ermöglichen. Zumindest Sparkassen und Commerzbank zeigen sich vorbereitet. Doch es gibt einen Haken.
Schon seit dem 9. Januar müssen die Banken im Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA) ihren Kunden den Empfang von Echtzeit-Überweisungen ermöglichen. Werden klassische Zahlungskonten angeboten, kommt zum 9. Oktober laut einer EU-Verordnung die Pflicht hinzu, den Geldversand in Echtzeit anzubieten. Das „Instant Payment“ gilt als ein rasant wachsender Markt.