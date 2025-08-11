Instagrampost aus dem Krankenhaus: Fans sorgen sich um Lola Weippert – doch Oliver Pocher zeigt kein Mitgefühl

Die Moderatorin aus Rottweil postet auf Instagram ein Bild im Krankenhausbett. Viele ihrer Fans sorgen sich. Nun meldet sich Oliver Pocher dazu.
Auf dem Bild liegt sie mit Maske und Infusion in einem Krankenhausbett und titelt: „Liebe Grüße aus dem Krankenhaus mit 10cm langer Spritze in der Wirbelsäule, drückt gerne die Daumen, damit meine Werte nicht schlechter werden und ich bald wieder gesund sein darf. PS: Passt auf euch auf, ohne Gesundheit ist alles nichts!“. In einem darauffolgenden Video sagt Sie , dass Sie sich ihren Sommerurlaub anders vorgestellt hatte.