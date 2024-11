Instagram-Video seiner Kinder: Geburtstag hinter Gittern: Ständchen für Sean Diddy Combs

1 Sean Combs mit drei seiner Töchter im Jahr 2020. Foto: imago/APress

Die Kinder von Sean "Diddy" Combs halten weiter zu ihrem wegen Sexhandels verhaftetem Vater. Zu seinem Geburtstag telefonierten sie mit ihm und sangen ihm ein Ständchen. Der gefallene Rapper ist "glücklich" darüber.











Seinen 55. Geburtstag feierte Sean "Diddy" Combs am 4. November nicht mit einem seiner berüchtigten "Freak Off"-Partys. Statt Erdbeeren vom Körper einer nackten Frau zu essen, sitzt der Rapper aktuell alleine hinter Gittern. Ihm werden unter anderem illegaler Sexhandel und Beteiligung an organisierter Kriminalität vorgeworfen. Im berüchtigten Gefängnis Metropolitan Detention Center in Brooklyn wartet Combs auf seinen Prozess, der im Mai 2025 beginnen soll.