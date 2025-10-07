Instagram-Umfrage: Geht ihr aufs Volksfest? „Das kann sich fast keine Familie mehr leisten“

Während die einen gar nicht genug vom Cannstatter Wasen bekommen können, sehen andere keine Möglichkeit als Familie das Volksfest zu besuchen. Wir haben nach den Gründen gefragt.
Das 178. Cannstatter Volksfest, der Wasen, wurde seit Wochen von vielen Fans herbeigesehnt. Endlich wieder Lebkuchenherzen, Schokofrüchte und Schießbuden. Erwachsene bügelten im Vorfeld Dirndl, Hemden, bürsteten die Lederhosen. Denn für viele ist der Wasenbesuch der Inbegriff von Lebensfreude und Gemütlichkeit, daher ein Pflichttermin im Jahreskalender. Superfans wie Dany Arnold aus Großbottwar versuchen in den beiden Volksfestwochen so oft wie möglich, am liebsten täglich, zum fröhlichen Treiben dazu zu stoßen.