Charli XCX sorgt am Rande des Sundance Film Festivals für Aufsehen. Die "Brat"-Sängerin stellte nicht nur ihre neue Mockumentary "The Moment" vor, sondern präsentiert sich auf Instagram im verschneiten Utah auch in knappen Leder-Shorts.
Charli XCX (33) weiß, wie man Aufmerksamkeit erregt. Am Freitag teilte die britische Pop-Sängerin eine Reihe von Fotos auf Instagram, die sie in knappen schwarzen Leder-Shorts im verschneiten Utah zeigen. Dazu kombinierte sie eine schwarze Bomberjacke und kniehohe Stiefel mit Absatz. Eine schwarze Sonnenbrille rundete den gewagten Look ab.