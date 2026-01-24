Charli XCX sorgt am Rande des Sundance Film Festivals für Aufsehen. Die "Brat"-Sängerin stellte nicht nur ihre neue Mockumentary "The Moment" vor, sondern präsentiert sich auf Instagram im verschneiten Utah auch in knappen Leder-Shorts.

Charli XCX (33) weiß, wie man Aufmerksamkeit erregt. Am Freitag teilte die britische Pop-Sängerin eine Reihe von Fotos auf Instagram, die sie in knappen schwarzen Leder-Shorts im verschneiten Utah zeigen. Dazu kombinierte sie eine schwarze Bomberjacke und kniehohe Stiefel mit Absatz. Eine schwarze Sonnenbrille rundete den gewagten Look ab.

Der Anlass für den aufsehenerregenden Auftritt: Charli XCX hielt sich am Wochenende in Utah auf, um ihre Mockumentary "The Moment" beim Sundance Film Festival zu promoten. "Mehr Tickets für 'The Moment' jetzt erhältlich!", schrieb sie zu ihren Instagram-Bildern. Der Film feierte auf dem renommierten Festival seine Weltpremiere, startet im Anschluss am 30. Januar in US-Kinos und ab dem 19. Februar auch in Deutschland.

Selbstironischer Blick auf den "Brat Summer"

Für die eigentliche Premiere wechselte die Sängerin dann in einen eleganteren Look: einen schwarzen Zweiteiler mit grau-weiß gestreiftem Hemd, kombiniert mit schwarzen Stilettos und einer schwarz-weißen Krawatte. Ein grauer Kunstpelzmantel vervollständigte das Outfit.

In "The Moment" nimmt sich Charli XCX selbstironisch selbst aufs Korn. "Findest du nicht auch, dass das ganze 'Hab weiter einen Brat Summer'-Ding ein bisschen cringe ist?", fragt sie schon im Trailer zum Star-besetzten Film, in dem unter anderem auch Hollywoodstars wie Alexander Skarsgård (49), Rachel Sennott (30) und Rosanna Arquette (66) mitwirken.

Charli XCX wollte keinen "traditionellen Tourfilm" drehen

"Ich wurde gebeten, einen eher traditionellen Tourfilm über meine 'Brat'-Shows zu drehen. Das kam mir irgendwie wie eine Möglichkeit vor, die Lebensdauer des Albums für mein Plattenlabel zu verlängern. Das hat mir aber nicht wirklich gefallen. Ich war nur daran interessiert, die Form von etwas ziemlich Traditionellem umzukrempeln", verriet die Sängerin im Rahmen der Sundance-Premiere dem US-Branchenmagazin "Variety".

In "The Moment" spielt Charli XCX eine fiktionalisierte Version von sich selbst, einen Popstar, der mit einem sensationell erfolgreichen Album im Rücken auf seine erste große Arenatournee geht. Dabei wird ihr langsam klar, dass sie eine Art Monster erschaffen hat.

Gleich dreimal in Sundance vertreten

"Ich habe natürlich eine gewisse Affinität zu meiner Figur, daher konnte ich aus einem großen Fundus an Inspiration schöpfen", scherzte die Sängerin laut dem "People"-Magazin auf der Bühne des Sundance Film Festivals direkt nach der Premiere ihres Films. Weiter erklärte sie, dass sie gerne glauben würde, "dass ich nicht ganz so schlimm bin wie Charli im Film".

Die Charli in "The Moment" erlebe Momente, in denen sie die Kontrolle verliert. Damit könne sich die Musikerin identifizieren. "Ich habe das auch schon erlebt. Ich glaube, ich bin als Künstlerin eine ziemlich launische Person. Aber auch nett. Ich bin auch ziemlich nett. Oder?", sagte sie weiter bei ihrem Bühnenauftritt.

Neben "The Moment" ist Charli XCX beim diesjährigen Sundance Film Festival auch noch in zwei weiteren Werken zu sehen. In "I Want Your Sex" von Gregg Araki (66) spielt sie die Freundin der von Cooper Hoffman (22) gespielten Hauptfigur, auch in "The Gallerist" der Regisseurin Cathy Yan (40) übernimmt sie an der Seite von Oscarpreisträgerin Natalie Portman (44) eine Rolle.