Zwei Tage nach seinem Autounfall in Köln hat sich Pietro Lombardi selbst zu Wort gemeldet. Der Sänger zeigt sich tief erschüttert, dankt dem Schutzengel - und kritisiert Schaulustige, die am Unfallort nach Fotos fragten.

Pietro Lombardi (34) hat sein Schweigen gebrochen. Zwei Tage nach dem Autounfall, in den der "DSDS"-Star am vergangenen Wochenende in Köln verwickelt war, meldet sich der Sänger erstmals selbst zu Wort - und lässt erkennen, wie tief der Schreck noch sitzt. "Ich glaube, es war ein riesen Schock für mich und alle Beteiligten", erklärte Lombardi in seiner Instagram-Story.

Der Zusammenstoß ereignete sich am Sonntag, 14. Juni, an einer Kreuzung in Köln. Wie die "Bild"-Zeitung berichtete, kollidierte Lombardis Wagen mit dem Auto einer anderen Verkehrsteilnehmerin. Die Polizei bestätigte, dass eine 20-jährige Beteiligte leichte Verletzungen davontrug. Sein eigenes Fahrzeug ist nach Angaben des Musikers ein Totalschaden, den er mit einem Foto dokumentierte.

"Der Schutzengel war auf unserer Seite"

Was der Crash emotional mit ihm gemacht hat, schildert Lombardi ungewohnt offen. Am Unfallort sei er der Älteste gewesen und er habe für alle da sein wollen, erzählt er - doch auch ihn habe die Situation überrollt. "So viele Emotionen, so ein großer Schock. Man realisiert das alles gar nicht", sagte der 34-Jährige.

Eines zählt für ihn nach diesem Abend besonders: "Ich bin einfach nur dankbar, dass der Schutzengel auf unserer Seite war. Das ist das, was zählt", so Lombardi. "Dass keinem etwas Schlimmeres passiert ist. Klar, der Schock sitzt tief, aber das wird vergehen, aber wir sind soweit gesund."

Richtig begriffen habe er das Ganze erst daheim. "Wenn man nach Hause kommt, fangen die Gedanken an, verrückt zu spielen. Du hast Kinder, du hast Familie. Was wäre wenn...", schildert der Sänger. "Das sind Gedanken, die machen einen fertig."

Ärger über Schaulustige am Unfallort

Neben dem Unfall selbst lässt Lombardi noch ein zweiter Punkt nicht los: die Schattenseiten seiner Bekanntheit. Während die Beteiligten noch unter Schock gestanden hätten, sollen sich nach seiner Darstellung "gefühlt Hunderte von Menschen" versammelt haben. Einige hätten seinen Namen gerufen und sogar nach einem Foto gefragt.

Für den Künstler ist dieses Verhalten unbegreiflich. "Asozialer geht's nicht. Aber auch das ist leider Teil meines Lebens", kommentierte er die Szene. Den Blick richtet er inzwischen nach vorn - und appelliert an seine Fans, gut auf sich aufzupassen.

Turbulente Tage vor dem Unfall

Dem Zusammenstoß war eine ohnehin bewegte Woche vorausgegangen. Kurz davor hatte Lombardi noch auf der Bühne gestanden: In Oberhausen trat er bei einem Familien- und Kinderfestival auf, wie aus seinen Instagram-Storys hervorging. Laut RTL ereignete sich der Unfall am Sonntagabend nach dem WM-Spiel der deutschen Nationalmannschaft.

Bereits am 9. Juni hatte der einstige "DSDS"-Gewinner seinen 34. Geburtstag gefeiert - mit einem Auftritt im Megapark auf Mallorca. Lange blieb er dort jedoch nicht: Direkt nach dem Gig kehrte er wieder nach Hause zurück.

Lombardi kann sich nun auf ein weiteres schönes Ereignis freuen: Am kommenden Freitag, 19. Juni wird sein ältester Sohn Alessio elf Jahre alt.