Zwei Tage nach seinem Autounfall in Köln hat sich Pietro Lombardi selbst zu Wort gemeldet. Der Sänger zeigt sich tief erschüttert, dankt dem Schutzengel - und kritisiert Schaulustige, die am Unfallort nach Fotos fragten.
Pietro Lombardi (34) hat sein Schweigen gebrochen. Zwei Tage nach dem Autounfall, in den der "DSDS"-Star am vergangenen Wochenende in Köln verwickelt war, meldet sich der Sänger erstmals selbst zu Wort - und lässt erkennen, wie tief der Schreck noch sitzt. "Ich glaube, es war ein riesen Schock für mich und alle Beteiligten", erklärte Lombardi in seiner Instagram-Story.