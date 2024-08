Song on Profile

1 Mit "Song on Profile" kann man dem Instagram-Profil einen Song hinzufügen. Foto: Kaspars Grinvalds/Shutterstock

Instagram erweitert sein Angebot um eine neue Funktion, die es Nutzern ermöglicht, einen Song auf ihrem Profil zu präsentieren. Die Neuerung erinnert an ein beliebtes Myspace-Feature aus den frühen 2000er-Jahren.











Instagram erweitert seine Plattform um ein nostalgisches Feature, das bei vielen Nutzern Erinnerungen an die frühen Tage des Social Media wecken dürfte. Ab sofort können Profile mit einem persönlichen Song versehen werden, ähnlich wie einst bei Myspace, einer der ersten großen sozialen Netzwerke. Dieses neue Tool ermöglicht es Nutzern, ihren Musikgeschmack direkt auf ihrem Profil zu präsentieren und so ihrer Persönlichkeit noch mehr Ausdruck zu verleihen. Mit der Einführung dieses Features setzt Instagram erneut auf individuelle Gestaltungsmöglichkeiten in der App.