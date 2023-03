1 Palina Rojinski bei einem Auftritt in Berlin. Foto: imago/Future Image

Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski hat ihre Verlobung aufgelöst. Das teilte sie nun auf Instagram mit.









Moderatorin und Schauspielerin Palina Rojinski (37) ist nicht länger verlobt. Auf Instagram erklärte die 37-Jährige: "Ding Dong... eine kurze Durchsage: Ich wollte mitteilen, dass die Verlobung aufgelöst ist und ich mich seit längerem über meinen neuen Lebensabschnitt freue!"

Zu einem Bild, auf dem sie lächelnd und mit bunt-kariertem Oberteil an einem Esstisch sitzt, schreibt sie weiter: "Mir geht es wunderbar. Ich verabschiede mich dann wieder in mein Privatleben und wünsche allen Peace, Love, Light and Harmony!"

Privatleben abseits der Öffentlichkeit

Palina Rojinski, die ihre Karriere als Moderatorin bei MTV begann und anschließend auch als Schauspielerin Erfolge feierte, hält ihr Privatleben von der Öffentlichkeit fern. Wer der Mann an ihrer Seite war, ist nicht bekannt. Im Januar 2022 erwähnte sie ihren Verlobten in einem Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".