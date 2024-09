Instagram-Nachrichten: Versöhnung? Nach Charles teilt auch William Glückwünsche für Harry

(hub/spot) 15.09.2024 - 16:00 Uhr , aktualisiert am 15.09.2024 - 16:00 Uhr

1 Prinz Harry und Prinz William galten früher als unzertrennlich. Foto: imago/i Images

Zwei Jahre gab es keine öffentlichen Glückwünsche für Prinz Harry von seiner Familie. Zu seinem 40. Geburtstag gratuliert ihm dafür nach König Charles nun auch Bruder William.











Link kopiert



Wird Prinz Harrys 40. Geburtstag am heutigen Sonntag (15. September) der Start in eine versöhnlichere Zeit bei der britischen Königsfamilie? Die Royals haben dem Herzog von Sussex immerhin öffentlich gratuliert. Wie "The Sun" berichtet, ist es das erste Mal seit 2021, dass die königliche Familie eine öffentliche Botschaft für Harry zu dessen Geburtstag teilt.