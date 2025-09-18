Instagram-Kanal der Stadt Stuttgart: Katzen werben jetzt für S21 – und das ist total peinlich

Die Stadt Stuttgart erklärt S21 auf Instagram mit Katzen. Unser Reporter Sascha Maier findet: Das hat im Lichte historischer Begebenheiten einen faden Beigeschmack.
Wer nicht gerade in den letzten 15 Jahren geboren oder nach Stuttgart zugezogen ist, dürfte sich noch an den 30. September 2010 erinnern. Dieser Tag ging als „Schwarzer Donnerstag“ unrühmlich in die Stadtgeschichte ein. Für die Spätgeborenen und Zugezogenen: Damals wurden bei einer Demo gegen das Bahnprojekt Stuttgart 21 auch Minderjährige mit Schlagstöcken, Pfefferspray und Knüppeln angegangen, mehr als hundert – Parkschützer sprachen von bis zu tausend – Menschen verletzt. Der inzwischen verstorbene Aktivist Dietrich Wagner erblindete infolge des Wasserwerfereinsatzes. Die Bilder gingen durch die Bundesrepublik.