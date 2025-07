Instagram-Botschaft an seine Fans: Konzert verschoben: Paul Simon muss sich nach Rücken-OP erholen

Der legendäre Singer-Songwriter Paul Simon (83) hatte Ende Juni kurzfristig zwei Konzerte in Philadelphia absagen müssen. Der Grund waren chronische und intensive Rückenschmerzen, die eine sofortige medizinische Behandlung erforderten. Nun hat sich sein Team in einem Instagram-Post zu Wort gemeldet und ein Update gegeben.

"Einen weiteren Tag Ruhe und Erholung"

Wie aus dem Statement hervorgeht, musste sich die Simon & Garfunkel-Ikone einer Operation unterziehen, um die "schweren Rückenschmerzen" zu lindern. Nach einer erfolgreichen Rückenoperation in dieser Woche benötige der 83-jährige Sänger jedoch noch etwas mehr Zeit zur Regeneration, bevor er wieder auf der Bühne stehen kann. Sein geplantes Konzert im kalifornischen Long Beach wurde deshalb um einen Tag verschoben.

"Dank eines hervorragenden Ärzteteams verlief die Operation wie erwartet erfolgreich", wurde in der Mitteilung erklärt. "Jedoch ist deutlich geworden, dass er einen weiteren Tag Ruhe und Erholung benötigt, um sicherzustellen, dass er in Long Beach sein volles Können abrufen kann." Das Management betonte, dass die Entscheidung zur Verschiebung um einen Tag aus reiner Vorsicht getroffen wurde. Alle bereits erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Fans, die ihre Pläne nicht entsprechend anpassen können, erhalten eine vollständige Rückerstattung.

Ursprünglich sollte Simon am Montag, dem 7. Juli, im Terrace Theater in Long Beach auftreten. Die Show wurde nun auf Dienstag, den 8. Juli, verlegt, um dem Musiker einen zusätzlichen Ruhetag zu gönnen.

Chronische Rückenschmerzen

Die gesundheitlichen Probleme des Musikstars hatten sich bereits Ende Juni drastisch verschärft. Nur wenige Stunden vor seinem ersten geplanten Auftritt in Philadelphias Academy of Music am 28. Juni musste er die Show und den Auftritt am darauffolgenden Tag absagen. "Paul leidet seit geraumer Zeit unter chronischen und intensiven Rückenschmerzen", erklärte damals ein Statement auf seinem Instagram-Account. "Heute wurden diese unerträglich und erfordern sofortige Aufmerksamkeit. Leider müssen wir diese Shows zu diesem Zeitpunkt absagen, da wir keine Möglichkeit haben, sie zu verlegen."

Das Team zeigte sich jedoch optimistisch, dass Simon nach dem "kleineren chirurgischen Eingriff" seine Tour fortsetzen könne. "Wir sind zuversichtlich, dass Paul nach diesem kleinen operativen Eingriff, der für die nächsten Tage geplant war, die Tour wie geplant beenden und möglicherweise auch Ersatztermine für die ausgefallenen Shows finden kann", hieß es in der Mitteilung.

Der Musiker befindet sich derzeit auf seiner "A Quiet Celebration Tour", die er im Februar angekündigt hatte. Eigentlich hatte sich Simon bereits 2018 vom Tourleben zurückgezogen und von Hörproblemen berichtet. Die aktuelle Tournee soll Anfang August enden.