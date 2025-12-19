Instagram-Bild sorgt für Aufsehen: Backstreet Boys überraschen im Fortuna-Düsseldorf-Trikot

Die Backstreet Boys veröffentlichen auf Social Media ein für die Band sehr ungewöhnliches Foto: Die fünf Musiker sitzen in einem Chalet und tragen allesamt ein Fußball-Trikot des deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Was es mit der Aktion wohl auf sich hat?
Sind die Backstreet Boys etwa plötzlich Fußballfans geworden? Noch kurioser dürfte die Vorstellung sein, dass die US-Band sich ausgerechnet dazu entschieden hat, als Fans den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu unterstützen. Genau darauf deutet jedoch der jüngste Beitrag auf Instagram der Musiker hin.