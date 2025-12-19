Instagram-Bild sorgt für Aufsehen: Backstreet Boys überraschen im Fortuna-Düsseldorf-Trikot

Die Backstreet Boys veröffentlichen auf Social Media ein für die Band sehr ungewöhnliches Foto: Die fünf Musiker sitzen in einem Chalet und tragen allesamt ein Fußball-Trikot des deutschen Zweitligisten Fortuna Düsseldorf. Was es mit der Aktion wohl auf sich hat?

Sind die Backstreet Boys etwa plötzlich Fußballfans geworden? Noch kurioser dürfte die Vorstellung sein, dass die US-Band sich ausgerechnet dazu entschieden hat, als Fans den Zweitligisten Fortuna Düsseldorf zu unterstützen. Genau darauf deutet jedoch der jüngste Beitrag auf Instagram der Musiker hin.

Das Bild zeigt die fünfköpfige Band in einem rustikalen Holzchalet auf einem Sofa vor atemberaubendem Bergpanorama sitzen. Sie alle tragen das Trikot von Fortuna Düsseldorf. Was es mit dem für die Backstreet Boys doch sehr untypischen Outfit auf sich hat, verraten AJ McLean (47), Nick Carter (45), Kevin Richardson (54), Howie Dorough (52) und Brian Littrell (50) in der Bildunterschrift.

An Fortuna Düsseldorf gewandt schreiben sie: "Vielen Dank für die Gastfreundschaft in eurem Stadion für unsere Konzertreihe 'Into The Millennium Homecoming: Live in Deutschland'". Das zweite Bild bestätigt, dass die Backstreet Boys nächstes Jahr in der Merkur Spielarena in Düsseldorf auftreten werden. Insgesamt neun Konzerte spielt die Band dort, wie das Konzertplakat preisgibt. "Wir freuen uns riesig darauf, euch alle im Herbst in Düsseldorf wiederzusehen!", so die Band zur Ankündigung.

Der Verein und die Bundesliga kommentieren mit

Unter den zahlreichen Kommentaren und Likes unter dem Bild bekundet auch der Verein selbst seine Freude über den hohen Popstars-Besuch. Fortuna Düsseldorf platziert drei Smileys mit Herzaugen unter dem Bild und schreibt: "Ihr seht großartig aus, Jungs. Wir freuen uns darauf, euch hier zu haben!". Der offizielle Account der Bundesliga kommentiert: "Sieht gut aus! Es wird super, euch in Düsseldorf rocken zu sehen". Die Stadt Düsseldorf kommentiert mit einem roten und einem weißen Herz.