Insta, Tiktok & Co. auf dem Wasen: Regeln für Besucher – sind Fotos auf dem Volksfest wirklich verboten?

Auf einer Tafel mit den Regeln für das Volksfest steht unter anderem ein Fotografierverbot. Heißt es nun Handykamera ausschalten auf dem Platz und im Zelt? Das sagt der Veranstalter.
Stell Dir vor, es ist Wasen – und niemand postet auf Insta und Tiktok Fotos von feiernden Menschen in Trachten. Das kann ja wohl nicht sein. Eher bricht das Funknetz über dem Festgelände zusammen, als das keine Bilder nach außen dringen. Doch der Eindruck, es könnte verboten sein, hier zu knipsen und zu filmen, könnte entstehen – wenn man einen Hinweis bei den Sicherheitsregeln für das Cannstatter Volksfest übergenau auslegt. „Das Fertigen von Bild- und Tonaufnahmen ist grundsätzlich untersagt“ steht da.