Inspiriert von Tierschutz-Hund Ozu: Neuer Superman-Film: Stiehlt Hund Krypto allen die Show?

1 Szene aus dem "Superman"-Reboot von James Gunn: Superman spricht mit Hund Krypto. Foto: © 2025 Warner Bros. Entertainment. All Rights Reserved. TM & © DC

Schon im ersten Trailer zum neuen "Superman"-Film begeistert ein schneeweißer struppiger Hund mit Superkräften namens Krypto. Inspiriert wurde US-Regisseur James Gunn von seinem eigenen Vierbeiner, Chaos-Hund Ozu, wie er in einem Interview und vielen Instagram-Posts verrät.











Manchmal entstehen die besten Geschichten aus dem reinsten Chaos - James Gunn (58) kann ein Lied davon singen. Als der US-Regisseur und Drehbuchautor mit der Arbeit zum neuen "Superman"-Film begann, adoptierte er fast zeitgleich Ozu, einen Hund aus dem Tierschutz. "Ozu war so ein furchtbarer, unkontrollierbarer Hund - er verwüstete unser ganzes Haus. Ich dachte: 'Was wäre, wenn er Superkräfte hätte? Wir wären erledigt.' Und so wurde der Film-Krypto geboren", erzählt Gunn dem US-Magazin "People" von seiner vierbeinigen Inspirationsquelle.