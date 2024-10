Inspiriert von Taylor Swift und Co.: Trendige Make-up-Looks für die letzten Konzertbesuche 2024

2024 wird wohl als das Jahr der Mega-Konzerte in Erinnerung bleiben. Musikikonen wie Taylor Swift (34) und Adele (36) haben das Publikum mit ihren Shows begeistert: Taylor Swift füllte weltweit Stadien auf ihrer "Eras Tour", während Adele bei ihren Shows in München ihre Fans verzauberte. Auch das Make-up der Konzertbesucherinnen hatte da ein Upgrade verdient - passend zur großen Bühne! Hier kommt für jedes Musik-Genre eine einfache und passende Make-up-Inspiration für den nächsten Konzert-Besuch:

Bei Pop-Musik darf es glitzern!

Ein schimmernder Lidschatten ergänzt mit Glitzerelementen in Gold, Silber oder kräftigem Pink ist ideal, um den energiegeladenen Vibe der großen Pop-Konzerte einzufangen. Dabei muss es nicht besonders extrem sein - ein sanfter Hauch auf dem beweglichen Lid reicht völlig aus, um einen schillernden Look zu kreieren.

Zuerst eine Lidschatten-Base auftragen, damit der Glitzer den ganzen Abend hält. Dann einen glitzernden Lidschatten wählen und sanft auf das gesamte Lid tupfen. Für eine intensivere Wirkung kann die Farbe mit einem leicht feuchten Pinsel aufgetragen werden. Mit tiefschwarzer Wimperntusche und einem Hauch Highlighter im Augeninnenwinkel wirkt der Glitzer-Look besonders strahlend und fängt die Lichter der Bühne perfekt ein. Glitzerlidschatten passt besonders gut zu einem frischen, leicht schimmernden Teint und dezenten Lippen - ein rosiges Blush rundet diesen schillernden Look ab.

Metallic-Look für große Balladen

Ein Konzert mit dramatischen Balladen verlangt nach einem Make-up-Look, der zugleich elegant und ausdrucksstark ist. Metallic Eyes in Silber oder Champagner sind perfekt, um das Licht der Bühne einzufangen und strahlen zu lassen. Dieser Look ist glamourös und verfügt dennoch über eine gewisse Zurückhaltung.

Zunächst einen neutralen, matten Lidschatten als Basis auf das gesamte Lid auftragen. Anschließend eine metallic-glänzende Farbe, etwa Silber oder Gold, sanft auf das bewegliche Lid tupfen. Für einen noch intensiveren Effekt die Farbe mit einem feuchten Pinsel auftragen und zum Schluss einen feinen Lidstrich ziehen, der leicht verblendet wird, um den Smokey-Effekt zu intensivieren. Ein Hauch Highlighter unter dem Brauenbogen rundet das Ganze ab und lässt den Look leuchten. Damit die Augen im Mittelpunkt stehen, bleibt der Rest des Gesichts dezent - ein leichter Gloss auf den Lippen reicht aus, damit der Look besonders edel und ausdrucksstark wirkt.

Rockiger Klassiker

Ein Klassiker, der besonders gut zu Rock- und Indie-Konzerten passt, ist der Smokey-Eye-Look. In diesem Jahr darf der Look ruhig etwas mehr "Grunge" sein. Die rauchigen Farben, wie Grau, Dunkelbraun oder Schwarz, wirken am besten, wenn die Lidschatten- und Kajal-Linien nicht allzu sauber sind.

Der Look beginnt mit einer Lidschattenbase, die für langen Halt sorgt, auch wenn es heiß hergeht. Dann einen dunklen Lidschatten entlang des Wimpernkranzes auftragen und leicht nach oben und außen verblenden, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Ein Kajal am Wimpernkranz kann zusätzlich verwischt werden, damit das Ergebnis noch lässiger wirkt. Mit einem Hauch Bronzer und einem matten Lippenstift in Rosé oder Beige erhält der Look die nötige unfertige Note.