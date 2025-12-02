Inspiriert von Starship Troopers: Fast and Furious-Macher verfilmt gehyptes Videospiel Helldivers

Das nächste gefeierte Videospiel wird verfilmt. Diesmal ist das "Helldivers"-Franchise dran, das insbesondere mit Teil zwei von 2024 für Hype gesorgt hat. Regie führt "Fast and Furious"-Macher Justin Lin, das Drehbuch schreibt ein Horrorexperte.

Lange galten Videospieladaption als Kassengift. Das hat sich durch die Verfilmungen von "Minecraft" und "Super Mario" oder der Serienversion von "The Last of Us" geändert. Nun wird das nächste gefeierte Videospiel verfilmt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, machen sich Sony Pictures und PlayStation Productions jetzt an die "Helldivers"-Reihe der Arrowhead Game Studios.

Regie wird Justin Lin (54) führen. Der in Taiwan geborene US-Amerikaner inszenierte bereits sechs Teile der "Fast and Furious"-Reihe. Er bringt also reichlich Action-Erfahrung mit.

Das Drehbuch stammt von Gary Dauberman, der als Autor der Stephen-King-Adaption und den "Annabelle"-Filmen eher aus der Horrorecke kommt. In diesem Jahr übertrug er bereits ein Videospiel auf die Leinwand. Er schrieb, ebenfalls für PlayStation Productions, das Drehbuch zur Kinoversion des Horror-Games "Until Dawn".

"Helldivers": "Starship Troopers" als Game

Der erste Teil von "Helldivers" erschien bereits im Jahr 2015. Doch erst mit dem zweiten Teil von 2024 hob das Franchise so richtig ab. In den ersten vier Monaten nach seinem Erscheinen verkaufte sich "Helldivers II" über zwölf Millionen Mal für PC und Playstation.

"Helldivers" spielt im 22. Jahrhundert auf der "Über-Erde", einer dystopischen Zukunftsversion unseres Planeten. Dort herrscht eine "gelenkte Demokratie". Die gilt es für eine Sturmtruppe namens Helldivers zu schützen und in anderen Welten zu verbreiten. Zum Beispiel im Kampf gegen riesige, käferähnliche Außerirdische.

Mit diesem Szenario und seinem satirisch-überhöhten Patriotismus erinnert "Helldivers" deutlich an "Starship Troopers". "RoboCop"-Regisseur Paul Verhoeven (87) verfilmte 1997 den gleichnamigen Roman von Robert A. Heinlein (1907-1988), mit deutlich subversiver, parodistischer Schlagseite.