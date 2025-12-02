Inspiriert von Starship Troopers: Fast and Furious-Macher verfilmt gehyptes Videospiel Helldivers

Das nächste gefeierte Videospiel wird verfilmt. Diesmal ist das "Helldivers"-Franchise dran, das insbesondere mit Teil zwei von 2024 für Hype gesorgt hat. Regie führt "Fast and Furious"-Macher Justin Lin, das Drehbuch schreibt ein Horrorexperte.
Lange galten Videospieladaption als Kassengift. Das hat sich durch die Verfilmungen von "Minecraft" und "Super Mario" oder der Serienversion von "The Last of Us" geändert. Nun wird das nächste gefeierte Videospiel verfilmt. Wie "The Hollywood Reporter" berichtet, machen sich Sony Pictures und PlayStation Productions jetzt an die "Helldivers"-Reihe der Arrowhead Game Studios.