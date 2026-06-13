Bei "Trooping the Colour" hat Königin Camilla mit einem militärisch inspirierten Look überrascht. Ihr rotes Kleid orientierte sich an der Uniform der Grenadier Guards - ergänzt durch Baskenmütze und Regiments-Brosche.

Königin Camilla (78) hat bei "Trooping the Colour" einen ungewöhnlichen Akzent gesetzt. Statt auf klassische Eleganz in hellen oder bläulichen Tönen setzte die Ehefrau von König Charles (77) am Samstag auf einen völlig neuen Look: Sie trug ein rotes Kleid, dessen Design von der Militäruniform der Grenadier Guards inspiriert war.

Wie das "People"-Magazin berichtet, stammt das Kleid aus rotem Seidenkrepp von der Designerin Fiona Clare. Dazu kombinierte Camilla eine schwarze Baskenmütze von Philip Treacy, die mit einer weißen Feder und dem Mützenabzeichen des Regiments versehen war. Komplettiert wurde der Look durch ihre Grenadier-Guards-Brosche.

Mit der Kutsche durch London

Den Rahmen für den markanten Auftritt bot "Trooping the Colour", die alljährliche öffentliche Feier zum Geburtstag des britischen Monarchen. Gemeinsam mit König Charles fuhr Camilla in einer von Pferden gezogenen Kutsche durch London. Die Prozession führte die Royals vom Buckingham-Palast über die Prachtstraße The Mall und durch den St. James's Park bis zur Horse Guards Parade, wo die zeremonielle Inspektion stattfindet.

Anschließend ging es auf derselben Route zurück zum Palast, wo sich die Familie traditionell auf dem Balkon versammelt, um den Überflug der Luftwaffe zu verfolgen. Für König Charles ist es bereits das vierte Mal, dass die Parade zu seinen Ehren ausgerichtet wird. Er hatte den Thron 2022 nach dem Tod seiner Mutter, Queen Elizabeth II. (1926-2022), bestiegen.

Parade in einer positiven Phase

Charles erschien zu seiner Geburtstagsparade in einer der erfreulicheren Phasen seiner bisherigen Regentschaft. Vorausgegangen waren ein erfolgreicher Besuch in Nordamerika sowie ein viel beachteter Auftritt von Prinzessin Kate (44) in Italien, mit dem sie auf die internationale Bühne zurückkehrte.

Auch in diesem Jahr nahm der König nicht hoch zu Ross an der Parade teil. Während er das traditionelle Event 2023 noch zu Pferd absolviert hatte, nimmt Charles seit der Bekanntgabe seiner Krebsdiagnose im Jahr 2024 in der Kutsche an dem Umzug teil.