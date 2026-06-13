Bei "Trooping the Colour" hat Königin Camilla mit einem militärisch inspirierten Look überrascht. Ihr rotes Kleid orientierte sich an der Uniform der Grenadier Guards - ergänzt durch Baskenmütze und Regiments-Brosche.
Königin Camilla (78) hat bei "Trooping the Colour" einen ungewöhnlichen Akzent gesetzt. Statt auf klassische Eleganz in hellen oder bläulichen Tönen setzte die Ehefrau von König Charles (77) am Samstag auf einen völlig neuen Look: Sie trug ein rotes Kleid, dessen Design von der Militäruniform der Grenadier Guards inspiriert war.