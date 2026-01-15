Inspiriert von Berlin?: Harry Styles kündigt neues Album für März an

Fast vier Jahre war es still um Harry Styles - jetzt ist das Warten vorbei. Der britische Popstar hat sein viertes Studioalbum angekündigt. "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." erscheint am 6. März und scheint von seiner Zeit in Berlin geprägt.

Die Warterei hat ein Ende. Harry Styles (31) meldet sich nach fast vier Jahren Funkstille zurück - und überrascht seine Fans mit einem ungewöhnlichen Albumtitel. Sein viertes Studiowerk trägt den Namen "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." und erscheint am 6. März 2026. Das Cover, das der britische Sänger auf seinen Social-Media-Kanälen enthüllte, zeigt ihn unter einer Discokugel bei einem nächtlichen Open-Air-Event. Es war sein erster Post seit 64 Wochen.

Das Bild wirkt fast so, als hätte es jemand mit einer Einwegkamera geschossen: Im Hintergrund sind Lautsprecherboxen und dunkle Bäume zu erkennen, das Ganze versprüht den Charme eines spontanen Sommernachtsmoments. Der Titel lässt vermuten, dass Styles' Zeit in Berlin bleibenden Eindruck hinterlassen hat. Dass der Sänger eine besondere Beziehung zur deutschen Hauptstadt pflegt, ist kein Geheimnis. Im September 2025 lief er unter falschem Namen beim Berlin-Marathon mit und absolvierte die 42,195 Kilometer unter der magischen Drei-Stunden-Marke.

Retro-Merchandise

Die neue Platte soll 12 Songs beinhalten und wurde laut "People" von Styles' langjährigem Partner Kid Harpoon produziert, mit dem er bereits bei allen seinen bisherigen Alben zusammengearbeitet hat. Auf der Website www.hstyles.co.uk können Fans das Album bereits in verschiedenen Editionen vorbestellen. Dabei gibt es nicht nur die üblichen Vinyl- und CD-Versionen. Unter anderem gibt es das Werk auch als Glitzerkassette - ein nostalgischer Gruß an die Achtziger. Wer es noch ausgefallener mag, kann ein Bundle mit Einwegkamera und Bauchtasche ordern, passend zur Ästhetik des Coverfotos.

Der ehemalige One-Direction-Star hatte die Spannung in den vergangenen Wochen geschickt aufgebaut. Im Dezember 2025 lud er zunächst einen neunminütigen Konzertmitschnitt namens "Forever, Forever" auf YouTube hoch. In den letzten Sekunden des Clips blitzte die Botschaft "we belong together" auf - ein Detail, das seine treue Fangemeinde sofort in Alarmbereitschaft versetzte.

Kryptische Hinweise weltweit

Die Zeichen verdichteten sich am 12. Januar, als in Städten rund um den Globus mysteriöse Plakate auftauchten. In New York versprachen sie "see you very soon", in Palermo stand "it's all there waiting", in Berlin "let the light in". Alle verwiesen auf die Website WeBelongTogether.Co - ein Muster, das Styles-Kenner bereits von früheren Albumankündigungen kannten. Kurz darauf verschickte sein Team über WhatsApp einen sechssekündigen Audio-Teaser, in dem Styles die Zeile "We belong together" singt.

Das Comeback markiert nach "Harry's House" aus dem Jahr 2022 das Ende der längsten Pause in Styles' Solokarriere. Wann der 31-Jährige sein neues Album auch live präsentieren wird, ist bislang nicht bekannt. Gesicherte Informationen zu einer möglichen Tour gibt es noch nicht.