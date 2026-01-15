Inspiriert von Berlin?: Harry Styles kündigt neues Album für März an

Fast vier Jahre war es still um Harry Styles - jetzt ist das Warten vorbei. Der britische Popstar hat sein viertes Studioalbum angekündigt. "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." erscheint am 6. März und scheint von seiner Zeit in Berlin geprägt.
Die Warterei hat ein Ende. Harry Styles (31) meldet sich nach fast vier Jahren Funkstille zurück - und überrascht seine Fans mit einem ungewöhnlichen Albumtitel. Sein viertes Studiowerk trägt den Namen "Kiss All The Time. Disco, Occasionally." und erscheint am 6. März 2026. Das Cover, das der britische Sänger auf seinen Social-Media-Kanälen enthüllte, zeigt ihn unter einer Discokugel bei einem nächtlichen Open-Air-Event. Es war sein erster Post seit 64 Wochen.