Schon in der Eröffnungsverhandlung am Donnerstag steuert das Verfahren gegen Michael G. Warbanoff und seinen Sohn Mark auf eine Einstellung gegen eine Geldauflage zu.

Im Prozess um den Fellbacher Pleite-Tower wird es voraussichtlich keine Verurteilung der beiden Projektentwickler geben. Das zeichnet sich bereits nach dem ersten Verhandlungstag um die 107 Meter hohe Rohbau-Ruine ab. Trotz des Vorwurfs der Marktmanipulation und Insolvenzverschleppung steuert das seit Jahren vor sich hin dämmernde Verfahren gegen Michael W. Warbanoff und seinen Sohn Mark auf eine Einstellung gegen eine Geldauflage zu.

Mit der in der Strafprozessordnung unter dem Paragraph 153a vorgezeichneten Lösung könnte sich die mit zwei Schöffen besetzte Wirtschaftsstrafkammer nicht nur eine umfangreiche Beweisaufnahme zum mittlerweile fast zehn Jahre zurückliegenden Ablauf der möglicherweise verspäteten Insolvenzanmeldung sparen. Bis Mitte Juli sind allein elf Verhandlungstage angesetzt, eine Fortsetzung des Verfahrens nach der Sommerpause erschien im Vorfeld zumindest denkbar.

Bereits nach wenigen Minuten wird die Sitzung für Gespräche über einen Deal unterbrochen

Über die Höhe einer möglichen Geldauflage wurde beim Prozessauftakt am Donnerstag nichts bekannt. Die von einem großen Medieninteresse begleitete Eröffnungsverhandlung war bereits nach wenigen Minuten für ein Gespräch über eine Abkürzung des Verfahrens unterbrochen worden. „Die Kammer würde sich einer schnellen Erledigung des Verfahrens nicht verschließen“, hieß es von der Richterbank nach der Verlesung der Anklageschrift.

Hinter verschlossener Türe tauschten sich Staatsanwaltschaft, Strafverteidiger und die Richter der elften Großen Strafkammer im Anschluss über eine vorzeitige Einstellung des Verfahrens aus. Ein konkretes Ergebnis liegt zwar noch nicht vor, weil sich die Ermittlungsbehörde eine Verkürzung erst intern absegnen lassen muss.

Die Staatsanwaltschaft erwartet ohnehin nur ein Urteil im Geldstrafenbereich

Mehr als einen finanziellen Obolus scheint die Staatsanwaltschaft aber auch bei einer Verurteilung nicht erwartet zu haben. Im Gerichtssaal war von einem „Erwartungshorizont im Geldstrafenbereich“ die Rede – trotz enttäuschter Käufer der nie fertiggestellten Wohnungen und um hohe Summen geprellter Investoren in die an der Frankfurter Börse gehandelte Immobilienanleihe.