Schon in der Eröffnungsverhandlung am Donnerstag steuert das Verfahren gegen Michael G. Warbanoff und seinen Sohn Mark auf eine Einstellung gegen eine Geldauflage zu.
Im Prozess um den Fellbacher Pleite-Tower wird es voraussichtlich keine Verurteilung der beiden Projektentwickler geben. Das zeichnet sich bereits nach dem ersten Verhandlungstag um die 107 Meter hohe Rohbau-Ruine ab. Trotz des Vorwurfs der Marktmanipulation und Insolvenzverschleppung steuert das seit Jahren vor sich hin dämmernde Verfahren gegen Michael W. Warbanoff und seinen Sohn Mark auf eine Einstellung gegen eine Geldauflage zu.