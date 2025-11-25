Insolvenzantrag im Football: „Besonders bitter“ – das sagt NFL-Star Jakob Johnson zum Surge-Aus

Er stammt aus Stuttgart, spielt in der NFL – und ist auch Gesellschafter von Stuttgart Surge. Gegenüber unserer Redaktion äußert sich Jakob Johnson zum Aus des ELF-Teams.
Jakob Johnson ist gut beschäftigt. Seine Verletzung hat er auskuriert, und wenn die Houston Texans in der National Football League (NFL) antreten, ist der Fullback aus Stuttgart wieder ein Teil davon. Am Wochenende siegte er mit seinem Team gegen die Buffalo Bills, am kommenden Sonntag geht es gegen die Indianapolis Colts. Das Rennen um die Play-offs läuft. „Wir bereiten uns schon wieder auf das nächste Spiel vor“, sagt Johnson am Montagabend am Telefon – und könnte uneingeschränkt zufrieden sein. Wenn da nicht die Nachrichten aus der Heimat wären.