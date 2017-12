Insolvenz von Beate Uhse So schlüpfrig reagiert das Netz

Von red/rtr 15. Dezember 2017 - 13:26 Uhr

Beate Uhse meldet Insolvenz an und ins Netz ergießen sich die schlechten Wortspiele. Foto: dpa

Seit der Erotikkonzern Beate Uhse seine Insolvenz angekündigt hat, häufen sich im Netz die anzüglichen Wortspiele. Wir haben einige der besten (und schlechtesten) gesammelt.

Berlin - Die Erotikkette Beate Uhse meldet Insolvenz an. Dieser Schritt sei nötig, weil in den fortgeschrittenen Verhandlungen mit einer Investorengruppe über eine Finanzierungsaufnahme keine Einigung erzielt werden konnte, teilte Beate Uhse am Freitag mit. Damit sei die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens gefährdet gewesen. Ziel des Insolvenzverfahrens in Eigenregie sei es, die Firma zu erhalten. Betroffen sei die Holdinggesellschaft. Für die Töchter sei dagegen keine Insolvenz beantragt worden, der Betrieb laufe weiter.

Beate Uhse macht schon seit langem zu schaffen, dass Sexfilme im Internet kostenlos heruntergeladen werden können und auf DVD kaum mehr gefragt sind. Seit mehreren Jahren versucht die Erotikkette daher, ihre Läden umzubauen und aus der Schmuddelecke herauszukommen.

Im Netz sorgt die angekündigte Insolvenz für jede Menge Kommentare. Da es sich bei Beate Uhse um einen Erotikkonzern handelt, fallen die Reaktione entsprechend schlüpfrig aus. Wir haben einige der besten (oder eben schlechtesten) Wortspiele gesammelt.

#BeateUhse meldet Insolvenz an.

Das wundert mich nicht, viele der Produkte waren total schnell im Arsch.— Sugarhill (@Zuckerb3rg) 15. Dezember 2017

#BeateUhse meldet Insolvenz an.

Wer befriedigt jetzt die Gläubiger?— severin tatarczyk (@stagerbn) 15. Dezember 2017

Ich glaube der Insolvenzantrag von #BeateUhse ist ein vorzeitiges Weihnachtsgeschenk für Twitterer.

Gnihihi.... vorzeitig....— Terrorhexe (@Terrorhexe) 15. Dezember 2017

Insolvenz bei BeateUhse. Die meisten Gags auf Twitter sind leider zu ausgelutscht! *hihi #BeateUhse— derfettemussinstor (@Fleischbienchen) 15. Dezember 2017

#BeateUhse meldet Insolvenz an. Auf das Personal kommt nun eine Latte von Problemen zu.— Benny Illinger (@IamIllgner) 15. Dezember 2017