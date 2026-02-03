Erst aus unserer Zeitung erfuhren die Beschäftigen von Felix W., dass der Modehändler insolvent ist. Am Dienstag war eine Mitarbeiterversammlung. Wie geht es weiter?
Für die etwa 20 Beschäftigten des Männermodehändlers Felix W. war die Nachricht ein Schock: Erst über unsere Zeitung erfuhren sie am Freitagabend von der finanziellen Schieflage ihres Arbeitgebers. Das 1996 in Stuttgart gegründete Unternehmen hatte einen Tag davor einen Antrag auf Insolvenz beim Arbeitsgericht gestellt, wie wir exklusiv erfahren hatten. Am Dienstag hat Insolvenzverwalter Ilkin Bananyarli von der Pluta Rechtsanwalts GmbH eine Mitarbeiterversammlung einberufen, um die Betroffenen über die Lage und die nächsten Schritte zu informieren.