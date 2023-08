1 Das ist die charakteristische Eingangssituation für einen Besuch bei Frisör Klier Foto: privat

Die Friseurkette Klier ist insolvent. Wie viele Filialen der Klier Hair Group in Stuttgart und Region geschlossen werden, ist derzeit noch ungewiss. Dabei hat der Abbau schon begonnen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Stuttgart - Wenn Valentina S. sich mal wieder was besonders Gutes gönnen möchte, ist ein Friseurbesuch für sie eine bevorzugte Wahl. Und da geht sie nicht zu irgendeinem, sondern zum Frisör Klier im Milaneo. „Die sind immer Top in der Beratung und wissen genau, was zu mir passt“, schwärmt sie. Die 180 Euro für einen Termin sind das der 30-Jährigen Angestellten wert. Die unmittelbare Umgebung in der Shopping-Mall dürfte da auch Weiteres beitragen zu ihrem Wohlgefühl. Und ihre Mutter geht ja auch bevorzugt zu Klier.