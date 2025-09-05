Insolvenz der HB Ludwigsburg: Olymp-Chef äußert sich: „Bedauerlich, dass dieses Lebenswerk so endet“

Der Streit rund um die Frauen-Handballer eskaliert: Olymp-Chef Mark Bezner weist die Vorwürfe des Vereins zurück und macht seine persönliche Darstellung zu den Ereignissen öffentlich.
Lange hatte sich Mark Bezner mit Äußerungen zur Insolvenz des Frauen-Handball-Bundesligisten HB Ludwigsburg zurückgehalten. Nur mittels weniger Pressemitteilungen hatte der geschäftsführende Gesellschafter des Modeunternehmens Olymp etwas zum Schiffbruch des einstigen Vorzeigeclubs gesagt. „Ich habe absolut kein Interesse an einer Schlammschlacht“, sagt Bezner.