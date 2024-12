Insolventes Autohaus in Salach: Möglicher Millionenschaden für Autokäufer

Insolventes Autohaus in Salach

1 Das Autohaus Enes in Salach hat Insolvenz angemeldet und viele Kunden bangen jetzt um ihre bereits bezahlten Fahrzeuge. Foto: /Staufenpress

Nach der Insolvenz eines Salacher Autohauses haben sich betroffene Kunden auf Whatsapp zusammengeschlossen. Ein verzweifelter Familienvater berichtet, was seinem behinderten Kind im Rollstuhl jetzt droht











Im Fall des insolventen Autohauses Enes in Salach haben sich viele Kunden, die ihre Autos oder Fahrzeugpapiere nicht erhalten haben, in einer Whatsapp-Gruppe zusammengeschlossen. Während ein Sprecher des Polizeipräsidiums Ulm Ermittlungen „im Rahmen eines Betrugsverfahrens bei einem Salacher Autohaus“ bestätigt hat, will der Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Ulm, Michael Bischofberger, keinen konkreten Ort nennen: „Gegen Verantwortliche eines Autohauses im Landkreis Göppingen wird wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Betrugs ermittelt.“ Er nennt aber Zahlen: „Derzeit prüfen die Ermittler 60 Betrugsfälle mit einem möglichen Schaden von etwa einer Million Euro.“