Insolventes Autohaus in Salach: Anwalt beklagt Verzögerungstaktik

Nach der mündlichen Verhandlung vor dem Landgericht Stuttgart geht das Verfahren um das insolvente Salacher Autohaus Enes weiter.
„Sie wollen das in die Länge ziehen“, beschreibt Rechtsanwalt Marijan Kulisch seine Eindrücke von der jüngsten Verhandlung vor dem Landgericht Stuttgart. „Sie“, das ist in dem Fall die beklagte Bank CreditPlus AG, die Fahrzeuge des insolventen Salacher Autohauses Enes zwischenfinanziert hat. Kulischs Mandant, ein Mann aus Südhessen, hatte im November 2024 in Salach für fast 80.000 Euro ein R8 Coupe von Audi gekauft, kann ihn aber nicht nutzen, weil die Stuttgarter Bank CreditPlus den Fahrzeugbrief, der heutzutage Zulassungsbescheinigung II heißt, nicht herausgibt.