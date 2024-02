Insolventer Bauträger in Ehningen: Kommt Bewegung auf die IBM-Baustelle?

1 Die Bauarbeiten auf dem neuen Technology Campus in Ehningen ruhen seit Monaten Foto: Archiv/Stefanie Schlecht

Der insolvente Bauträger des Technology Campus in Ehningen ändert seine Struktur: Zukunftsfähige Projekte werden herausgelöst. Das könnte ein Lichtblick für das Bauprojekt der IBM in Ehningen sein.











Auf der Baustelle des noch nicht ganz fertig gestellten Technology Campus der IBM in Ehningen herrscht seit dem vergangenen August Stillstand. Grund ist bekanntermaßen die Insolvenz des Bauträgers Development Partner mit Hauptsitz in Düsseldorf und der zuständigen Tochtergesellschaft für Ehningen, der Projektentwicklung Technologiecampus Großraum Stuttgart GmbH. Auch diese reichte am 25. August des vergangenen Jahres Antrag auf Insolvenz ein. Doch jetzt kommt in das Verfahren Bewegung, zumindest etwas.