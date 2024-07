Insolvente Modekette: Aus für Aachener im Göppinger Einkaufszentrum Agnes

1 Nach der Schieflage kommt nun das Aus: Die Modekette Aachener, die auch in Göppingen vertreten ist, wird alle Läden schließen. Foto: Staufenpress

Die insolvente Modekette Aachener verschwindet vom Markt. Für das Göppinger Einkaufszentrum Agnes kommt die Schließung der Filiale zu einer Zeit, in der es der Handel ohnehin schwer hat. Center-Manager Joachim Trender ist bemüht um Optimismus.











Alles Hoffen und Bangen nützte nichts: Das insolvente Dortmunder Modeunternehmen Aachener wird seinen Geschäftsbetrieb spätestens zum 30. September einstellen. Dies teilte die Kanzlei White & Case mit. Deren Anwalt Christoph Schulte-Kaubrügger begleitet das Verfahren der Betreibergesellschaft TEH Textilhandel GmbH als Insolvenzverwalter. Betroffen von dem Aus ist auch die Filiale im Göppinger Einkaufszentrum Agnes. Der Betrieb in der 6000 Quadratmeter großen Dependance, die rund 60 Mitarbeiter beschäftigt, lief seit der Eröffnung des Insolvenzverfahrens am 1. März dieses Jahres zunächst weiter – wie an allen anderen neun Filialstandorten auch. Das Modehaus Aachener ist in allen drei Etagen vertreten, die zuvor auch der Kaufhof bespielt hatte.