Insolvent: Hemdenhersteller Eterna am Ende -Rettung gescheitert

Eterna-Hemden und Blusen hängen in zahllosen deutschen Kleiderschränken. Nach 163 Jahren ist das Traditionsunternehmen am Ende.
Passau - Einer der bekanntesten deutschen Hemden- und Blusenhersteller ist am Ende: Nach 163 Jahren wird das insolvente Unternehmen Eterna in Passau seinen Betrieb im Sommer einstellen, wie die Geschäftsführung mitteilte. In den vergangenen Monaten fand sich kein Käufer, der den in Schieflage geratenen Textilhersteller in Gänze übernehmen wollte. Zuvor berichtete die "Passauer Neue Presse".