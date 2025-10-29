Ein angeblicher Insider packt aus über die Beziehung von Katy Perry und Justin Trudeau. Der kanadische Ex-Premier soll "verrückt" von der US-Sängerin sein. Das überraschende Paar habe viel gemeinsam.

Am Wochenende zeigten sich Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) erstmals offiziell als Paar. Sie kamen Hand in Hand zu einer Feier zu Perrys Geburtstag in Paris. Damit machten sie monatelangen Gerüchten ein Ende. Mit dem Promiportal "Page Six" hat nun ein angeblicher Insider über die Liaison zwischen dem Politiker und dem Popstar gesprochen.

"Er ist verrückt nach ihr", sagte die anonyme Quelle demnach über Justin Trudeau. Der ehemalige kanadische Premierminister halte die Sängerin für "die perfekte Frau". Das ungleiche Paar soll sich in allem einig sein, einschließlich in Fragen von "Politik, Kindern und französischem Essen". Zwischen den beiden "sprühen die Funken", gab der mutmaßliche Insider zu Protokoll.

Katy Perry und Justin Trudeau: Gerüchte kursierten monatelang

Spekulationen um eine Romanze zwischen der US-Sängerin und dem kanadischen Politiker kamen erstmals im Juli 2025 auf. Damals wurden sie bei einem gemeinsamen Essen in Montreal abgelichtet. Justin Trudeau besuchte in der kanadischen Stadt kurz darauf ein Konzert von Katy Perry. Im Oktober tauchten dann verschwommene Bilder von Perrys Jacht auf, die das Paar knutschend zeigen sollen.

Erst kurz bevor das erste Bild mit Justin Trudeau kursierte, hatte Katy Perry die Trennung von ihrem langjährigen Partner Orlando Bloom (48) bekannt gegeben. Mit dem Schauspieler hat sie die gemeinsame Tochter Daisy (5). Justin Trudeau trennte sich wiederum 2023 von Sophie Grégoire (50), mit der er 18 Jahre verheiratet war. Aus der Ehe gingen zwei Kinder hervor.

Bereits Justin Trudeaus Vater war mit prominenten Frauen aus der Showbranche liiert. Pierre Trudeau hatte unter anderem Affären mit Barbra Streisand und "Sex and the City"-Star Kim Cattrall.