Ein angeblicher Insider packt aus über die Beziehung von Katy Perry und Justin Trudeau. Der kanadische Ex-Premier soll "verrückt" von der US-Sängerin sein. Das überraschende Paar habe viel gemeinsam.
Am Wochenende zeigten sich Katy Perry (41) und Justin Trudeau (53) erstmals offiziell als Paar. Sie kamen Hand in Hand zu einer Feier zu Perrys Geburtstag in Paris. Damit machten sie monatelangen Gerüchten ein Ende. Mit dem Promiportal "Page Six" hat nun ein angeblicher Insider über die Liaison zwischen dem Politiker und dem Popstar gesprochen.