Insider bestätigen Casting-Coup: Lady Gaga steigt bei Netflix-Hit Wednesday ein

Lady Gaga (38) erweitert ihr Schauspiel-Portfolio: Die Sängerin und Schauspielerin wird in der zweiten Staffel der erfolgreichen Netflix-Serie "Wednesday" zu sehen sein. Das bestätigten jetzt Insider dem US-Branchenportal "Deadline", nachdem zuvor bereits "Entertainment Weekly" von dem Deal berichtet hatte. Details zu ihrer Rolle werden bislang allerdings noch unter Verschluss gehalten.

Die Casting-Entscheidung kommt nicht von ungefähr: Bereits nach der ersten Staffel gab es eine besondere Verbindung zwischen der "Poker Face"-Interpretin und der Serie. Fans hatten eine ikonische Tanzszene von Hauptdarstellerin Jenna Ortega (21) mit Gagas Song "Bloody Mary" aus dem Jahr 2011 unterlegt. Das Video ging in den sozialen Medien viral.

Die Hauptdarstellerin wünschte sich den Neuzugang

Ortega selbst hatte sich bereits Anfang 2023 bei den Golden Globes für ein Engagement von Lady Gaga starkgemacht. "Ich bin mir sicher, Netflix würde das lieben", sagte sie damals im Interview mit "Variety". Die Schauspielerin schlug sogar eine mögliche Storyline vor: "Mrs. Thornhill und Wednesday hatten diese seltsame Mentor-Beziehung oder verstanden sich auf eine bestimmte Art und Weise. Wenn Lady Gaga also dabei wäre, denke ich, müssten es zwei Monster sein, die sich verstehen."

Die Dreharbeiten laufen bereits

Die Dreharbeiten zur zweiten Staffel der Serie über die Addams-Family-Tochter Wednesday begannen Ende April 2024 in Irland. Neben Lady Gaga sind auch wieder bekannte Gesichter wie Catherine Zeta-Jones (54) als Morticia Addams und Luis Guzmán (67) als Gomez Addams dabei. Zu den weiteren Neuzugängen gehören Billie Piper (41), Steve Buscemi (66) und "Absolutely Fabulous"-Star Joanna Lumley (78) als Großmutter Addams.

Lady Gaga wird damit ihre Erfolgssträhne als Schauspielerin fortsetzen. Zuletzt war sie in "Joker: Folie à Deux" an der Seite von Joaquin Phoenix (49) zu sehen. Auch wenn der Film ein kommerzieller Misserfolg ist, wurde ihre Darstellung der legendären Harley Quinn überwiegend gelobt. Zuvor überzeugte sie bereits in "House of Gucci" (2021) und "A Star Is Born" (2018). Für ihre Rolle in der fünften Staffel von "American Horror Story" wurde sie außerdem mit einem Golden Globe ausgezeichnet.