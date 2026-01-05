Insider berichten: Bekommt Prinz Harry jetzt seinen alten Sicherheitsstatus zurück?

Lange forderte Prinz Harry den vollen Sicherheitsschutz in seiner alten Heimat zurück, jetzt könnte sein Wunsch in Erfüllung gehen. Insidern zufolge wird er in Großbritannien zukünftig wieder vollen Schutz genießen.
Prinz Harry (41) rechnet sich angeblich gute Chancen aus, in Großbritannien doch wieder vollen Polizeischutz zu erhalten. Laut Insidern soll die Regierung "positive" Signale gesendet haben, ihm den Schutz erneut zu gewähren, wie das "People Magazine" berichtet. Zuvor erklärten bereits Personen aus dem Umfeld von Harry und Meghan der "Mail on Sunday": "Es ist nur noch eine Formsache. Quellen im Innenministerium haben angedeutet, dass die Sicherheit für Harry nun gewährleistet ist."