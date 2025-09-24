Insider-Bericht: Nächster James-Bond-Darsteller soll ein Unbekannter sein

Ein US-Filmmagazin hat mit Insidern der James-Bond-Produktion gesprochen - und einige Eckpunkte zum neuen Film und seinem Star erfahren, der laut des Berichts immer noch gesucht wird.

Schon seit einigen Jahren überschlagen sich Spekulationen, welcher Mime Daniel Craig (57) als James Bond beerbt. Zuletzt kursierten in den Medien etwa Namen wie der von "Spider-Man"-Star Tom Holland (29), dem unter anderem aus dem Serienerfolg "Euphoria" bekannten Jacob Elordi (28) oder "Triangle of Sadness"-Star Harris Dickinson (29), der bald in einem Beatles-Biopic John Lennon (1940-1980) verkörpern wird. Doch jetzt meldet das US-Branchenmagazin "Deadline", dass für die 007-Rolle "ein Unbekannter" gecastet werden soll.

Regisseur Denis Villeneuve sucht nach einem "neuen Gesicht" Das sollen Produktions-Insider dem für gewöhnlich wohlinformierten US-Portal verraten haben. Demnach wird der neue Bond-Regisseur Denis Villeneuve (57) den Casting-Prozess beginnen, nachdem er die Arbeit an seinem aktuellen Film "Dune: Part Three" abgeschlossen hat, der im Dezember 2026 in den Kinos erscheinen soll.

Villeneuve und die Amazon MGM Studios würden dann nach einem "neuen Gesicht" suchen, das zum nächsten Spion im Geheimdienst Seiner Majestät werden kann. Es werde ein männlicher und britischer Darsteller gesucht.

Timothée Chalamet und andere genannte Kandidaten scheiden aus

Durch letzteres Kriterium scheiden einige Namen aus, die in der Vergangenheit im Zusammenhang mit dem Bond-Casting oftmals genannt wurden, etwa der eingangs genannte Australier Jacob Elordi, die US-Amerikaner Glen Powell (36) und Austin Butler (34) oder der US-amerikanisch-französische Star Timothée Chalamet (29).

Ein Insider verriet indes dem US-Magazin über den Casting-Prozess, dass eine noch nie dagewesene Anzahl an Bewerbungen bei der Produktion eingegangen sei. "Jeder Name, den Sie kennen, und viele, die Sie noch nie gehört haben. Wir wurden geradezu überschwemmt", so die Quelle wörtlich.

Aus dem "Deadline"-Bericht geht zudem hervor, dass der bereits offiziell bestätigte Drehbuchautor Steven Knight ("Peaky Blinders", 66) derzeit noch am Skript zum kommenden 007-Abenteuer arbeiten würde. Starten könnte der nächste "James Bond"-Teil dann den Quellen zufolge gegen Jahresende 2028. Die Dreharbeiten könnten demnach 2027 stattfinden.