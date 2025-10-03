Insgesamt 87 Werke betroffen: Stephen King ist der meistzensierte Autor an US-Schulen

US-Sittenwächter verbannen zahlreiche Bücher aufgrund vermeintlich gefährlicher Inhalte aus Schulbibliotheken. Kein Autor ist dabei verpönter als Horrormeister Stephen King.
Ob Horror-Schriftsteller Stephen King (78) diese Statistik womöglich als Auszeichnung versteht? Laut einer neuen Studie der Organisation PEN America ist King der am häufigsten zensierte Autor der USA. Über 200 Mal wurden seine Bücher aus Schulbibliotheken verbannt, darunter Klassiker wie "Carrie" und "The Stand". Insgesamt sind 87 seiner Werke betroffen.