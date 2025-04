Insgesamt 83 Songs: Bruce Springsteen releast sieben unveröffentlichte Alben

Mit "Tracks II: The Lost Albums" steht für Bruce Springsteen ein Mammutprojekt an: Gleich sieben bislang unveröffentlichte Alben mit insgesamt 83 Songs aus 35 Jahren Schaffenszeit erscheinen Ende Juni.

Richtig viel Nachschub für alle Fans des "Boss": Bruce Springsteen (75) releast am 27. Juni mit "Tracks II: The Lost Albums" gleich sieben komplette und bisher unveröffentlichte Alben auf einmal. Die 83 Songs umfassende Sammlung deckt laut einer Pressemitteilung eine Schaffensperiode von 35 Jahren ab (1983-2018) und gibt einen tiefen Einblick in Springsteens Kreativität jenseits seiner offiziellen Diskografie. 74 der Lieder waren vorher noch nie zu hören.

Im Trailer zum Release erklärt der Musiker selbst, wie es zu diesem außergewöhnlichen Projekt kam: "Ich lese oft, dass ich in den 90ern eine 'verlorene Periode' oder sowas hatte. In Wirklichkeit habe ich die ganze Zeit gearbeitet. Während der Pandemie habe ich alles vervollständigt, was ich so im Tresor hatte."

Vollständige Alben aus dem Archiv

Anders als bei gewöhnlichen Archivveröffentlichungen handelt es sich bei den "Lost Albums" nicht um zusammengewürfelte Demos oder unfertige Skizzen. "All diese LPs sind abgeschlossene Alben - manche davon waren sogar kurz davor abgemischt zu werden - die allerdings nie veröffentlicht wurden", wird Springsteen in der Pressemitteilung zitiert. Die Songs seien fertig gewesen, aber aus unterschiedlichen Gründen nie erschienen, wie er im Trailer erklärt: "Aus dem einen oder dem anderen Grund dachte ich, es fehle etwas oder es fühlte sich damals einfach nicht komplett an."

Die Sammlung verspricht ein breites musikalisches Spektrum. Angefangen mit den "LA Garage Sessions '83", gefolgt von Drum-Loops und Synthesizern geprägten Tracks auf "Streets of Philadelphia Sessions". Auf "Faithless" finden sich demnach Songs für einen Film, der nie gedreht wurde, während "Somewhere North of Nashville" Country-lastig ist. Das Album "Inyo" enthält demzufolge Geschichten aus dem amerikanischen Grenzland und "Twilight Hours" Orchesterklänge im Stil eines Film Noir der 50er. Den Abschluss bildet "Perfect World" mit klassischem E-Street-Band-Sound. "Dank der Möglichkeit, zuhause aufzunehmen, wann immer ich Lust dazu hatte, konnte ich mit allen möglichen Musikrichtungen experimentieren", begründet Springsteen diese Diversität.

"The Lost Albums" erscheint am 27. Juni als limitierte Edition mit neun LPs, auf sieben CDs und in digitaler Form. Jedes Album erhält sein eigenes Cover sowie seltene Archivfotos. Als Vorgeschmack auf die kommende Veröffentlichung können Fans bereits den Song "Rain In The River" vom Album "Perfect World" hören.