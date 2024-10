Inselstaat bricht alle Rekorde: Katholische Philippinen: Wo Weihnachten fast 130 Tage dauert

6 Besonders in Shopping-Malls kommen Weihnachtsfans auf ihre Kosten. Foto: Carola Frentzen/dpa

Viele Menschen rund um den Globus lieben Weihnachten - aber nirgendwo wird so lange und ausgiebig gefeiert wie auf den Philippinen. Fast 130 Tage dauert der Christmas-Hype. Was hat es damit auf sich?











Manila - In genau zwei Monaten ist Heiligabend. Zwar werden in vielen deutschen Supermärkten schon seit Wochen typische Leckereien wie Lebkuchen und Spekulatius angeboten - aber bis die Städte in festlichem Licht erstrahlen und es so richtig losgeht, dauert es noch bis Ende November. Anders auf den Philippinen: Das extrem katholische Land rühmt sich, länger Weihnachten zu feiern als jede andere Nation. Insgesamt dauert "Pasko", wie Weihnachten in der am weitesten verbreitete Sprache Tagalog heißt, fast 130 Tage.