1 Die Gäste aus der Türkei treten meist sehr höflich auf, im Gegensatz zu manchen Touristen aus europäischen Ländern, berichten Gastwirte auf Lesbos. Foto: Adobe Stock/Brunsting

Griechenland und Türkei standen im Streit um die Ägäis schon mehrfach am Rand eines Krieges. Jetzt gehen die Regierungen aufeinander zu. Davon profitiert auch der Tourismus.











Link kopiert



Nirgendwo spürt man das politische Tauwetter derzeit stärker als auf den griechischen Inseln der Ägäis. „Wir kommen plötzlich in der Nacht“ – so hatte der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdogan noch im Oktober 2022 eine Invasion der griechischen Ägäisinseln angedroht. Jetzt kommen die Türken tatsächlich zu Zehntausenden. Aber nicht in der Nacht, sondern am helllichten Tag. Und nicht mit Landungsbooten der türkischen Kriegsmarine, sondern mit Ausflugsschiffen wie der Kaptan Sevket.