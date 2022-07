Wegen einiger kranker Badebediensteter verkürzt das Inselbad Untertürkheim seine Öffnungszeiten. Die Tore öffnen sich erst um 10 Uhr.















Link kopiert

Das Inselbad Untertürkheim muss aufgrund zahlreicher krankheitsbedingter Personalausfälle von 26. Juli an bis auf Weiteres seine täglichen Öffnungszeiten verkürzen. Statt wie bisher unter der Woche von 7 Uhr an sowie am Wochenende ab 9 Uhr, wird das Freibad sowohl unter der Woche als auch an den Wochenenden von 10 Uhr an öffnen. Kassenschluss ist nach wie vor um 19.30 Uhr. Geöffnet ist das Inselbad bis 20.30 Uhr.